Úspěšné dny Lewise Hamiltona. Nová lukrativní smlouva na spadnutí, k tomu prý randí se Shakirou

Co se výher týká, zažívá v F1 své nejhorší období, vždyť na další triumf ve Velké ceně čeká Lewis Hamilton „už“ 556 dnů, nejvíc ve své dosavadní kariéře. A moc se nepředpokládá, že by to měl v nejbližších týdnech změnit, když vidíte, v jakém rozletu je Max Verstappen. Jenže i tak se zdá, že sedminásobný šampion prožívá vcelku úspěšné období v soukromí i v práci. Podle anglických bulvárních listů randí se zpěvačkou Shakirou a podle serióznějších periodik mu zase Mercedes chystá novou lukrativní smlouvu.

Ještě před pár týdny se spekulovalo, že by Hamilton mohl oblékat rudou kombinézu a na „stará kolena" přestoupit od Mercedesu k Ferrari. Jenže teď vše nasvědčuje tomu, že už brzy stvrdí svým podpisem další setrvání u stříbrných šípů. „Stane se to (podpis) brzy a mluvíme spíše o dnech než týdnech. Pokusíme se to udělat ještě před Velkou cenou Kanady," řekl šéf stáje Mercedes Toto Wolff pro americkou televizi CNBC, přičemž v Montrealu se závodí už tento víkend. Nynější dvouletý kontrakt vyprší Hamiltonovi na konci tohoto roku. Podle britských médií mu zaručuje roční příjem 29 milionů liber (přes 800 milionů korun) a nová smlouva by mu měla gáži ještě navýšit. „Máme mezi sebou tak dobrý vztah, že se děsím okamžiku, až se začneme bavit o penězích," řekl poněkud hořce Wolff. Formule 1 Bývalý moderátor Top Gearu plnil slib. Na traktoru přivezl tisíc piv Oconovi a spol. Pro britského 38letého pilota by měl být nachystán kontrakt minimálně na dva roky. „Lewis je nejdůležitější osobností v F1. Je všestranný a to i mimo trať, takže ho musíme udržet v našem sportu co nejdéle," uvedl jeho týmový šéf. Hamilton je společně s Michaelem Schumacherem rekordmanem v počtu titulů (7), zároveň vyhrál i nejvíc závodů ze všech (103), nicméně loni zažil první sezonu v F1, kdy si nepřipsal žádné vítězství. „Jsme připraveni zase Red Bull porážet," slibuje Wolff. Kolem Hamiltona však není živo jen kvůli jeho novému kontraktu. Podle britského i amerického bulváru se zakoukal do zpěvačky Shakiry. Mělo se tak stát při závodě v Miami, kde proběhla romantická večeře a vyjížďka na lodi. Seznámil je údajně Carlos Sainz, pilot Ferrari. Zpěvačka se pak objevila před dvěma týdny v Barceloně, kde roky žila s fotbalistou Gerardem Piquém. Rozešli se loni, teď už ale má dalšího „nápadníka". A jak píše The Sun, Hamilton tím zřejmě „vyšachoval" ze hry herce Toma Cruise, který kolem zpěvačky rovněž mlsně kroužil...