Ve formuli 1 se i v příštím roce pojede šest sprintů

Zatím ale není jasné, jaká bude přesná podoba závodních víkendů. Kvalifikace na sprint, takzvaný rozstřel, by se mohla nově jet v pátek a samotný sprint by následoval v sobotu před kvalifikací na nedělní závod. O pořadí na startovním roštu pro Grand Prix se nyní rozhodovalo už po pátečním prvním tréninku a sobota byla vyhrazena pro sprintovou kvalifikaci a sprint.

Nově by mohlo ve sprintu bodovat také více než osm nejlepších jezdců, diskutuje se i o možném otočení startovního pořadí pro první desítku. Konkrétní návrhy na změny by měla FIA předložit komisi F1 v lednu 2024.

Po roce 2026 formule 1 plánuje nový městský závod v Madridu. Podle informací řady specializovaných médií a španělské televizní stanice RTVE uzavře vedení seriálu se zástupci pořadatelů ve španělské metropoli v brzké době smlouvu, jedná se o dohodě na deset let. Pro potřeby Velké ceny by měla v Madridu vzniknout nová trať, která povede na zhruba pětikilometrovém okruhu přes areál výstaviště.

Budoucnost současné Velké ceny Španělska v Barceloně zůstává nejasná. Pořadatelé závodu na okruhu Circuit de Catalunya mají smlouvu do roku 2026 včetně. Podle médií je ale nepravděpodobné, že se poté budou jezdit dvě Grand Prix v jedné zemi.

Liberty Media jako držitel práv se dlouhodobě snaží přivést závody F1 do světových metropolí. Madrid se chce při vstupu do královské třídy motorsportu inspirovat Grand Prix v Miami, kde se jelo poprvé vloni. Nedávno se do kalendáře mistrovství světa vrátilo také Las Vegas, závodní víkend ale provázely problémy s tratí.