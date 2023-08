Verstappen doma zaútočí na další rekord F1, zároveň mu ale ve Francii hrozí tučná pokuta

Sám Verstappen strávil letní pauzu s přítelkyní Kelly Piquet na Sardinii. „Letní přestávka byla skvělá a měl jsem dost času na odpočinek s přáteli. Jsem nadšený, že se teď vrátím do druhé poloviny sezony, a nebylo by nic lepšího než začít dobře v Nizozemsku. Je to úžasná trať a fanoušci jsou zde neuvěřitelní. Ať už bude panovat jakékoliv počasí, uděláme vše pro to, abychom získali maximální počet bodů,“ řekl Verstappen.