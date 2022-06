Je už o titulu v F1 jasno? Verstappen má náskok, který zatím nikdo v historii nepromrhal

V Kanadě jel svůj 150. závod v kariéře, což v dějinách formule 1 zatím dokázalo jen 40 jiných pilotů. Připsal si v něm 26. vítězství, což ho pro změnu poslalo na deváté místo historických tabulek a on překonal takové velikány jako byli šampioni F1 Niki Lauda a Jim Clark. Max Verstappen to ale v neděli jen lakonicky okomentoval: "Každý rok odjezdíme víc závodů, takže když máte dobré auto, nedá se to porovnávat.“ Pro něj je nejdůležitější teď a tady.

Foto: Jim Watson, Reuters Max Verstappen se raduje ze svého triumfu v kvalifikaci na Velkou cenu Kanady.Foto : Jim Watson, Reuters

