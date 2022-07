Leclerc hloupě boural a Verstappen tak ve Francii udělal výrazný krok k titulu F1

Leclerc ve Francii působil suverénně, dařilo se mu v trénincích. Vyhrál i kvalifikaci a v úvodu závodu výtečně odolával Verstappenovu tlaku. Jenže pak udělal chybu, kterou on sám označil za neakceptovatelnou. "Jestliže mi na konci sezony bude chybět 32 bodů na titul, budu přesně vědět, kde jsem je ztratil. Tlačil jsem na to až moc a ulétla mi zadní část vozu. Byl to pro mě velmi těžký víkend, protože jsem bojoval s vyvážením. Udělal jsem chybu ve špatnou chvíli," litoval Leclerc.

A připomněl, že zahodil ještě sedm bodů v Imole. „Je to extrémně frustrující, protože pravděpodobně jezdím nejlépe v kariéře, jenže je to k ničemu, když pak neboduji po zbytečných chybách. A titul? Budu věřit až do úplného konce, ale momentálně to nevypadá dobře."

Po Leclerckově minele se dostal do čela Verstappen, který vedení udržel až do samotného závěru. Vyhrál po 27. v kariéře. Než vystoupil na stupně vítězů, přiznal: "Snažil jsem se od začátku zůstat klidný a blízko Charlese. Bohužel měl nehodu, doufám, že je v pořádku. Pak už to bylo až do samotného konce jen o hlídání stavu pneumatik."

Popravdě řečeno, to jinak byla poměrně klidná Velká cena. Blýskl se Mercedes, který zásluhou Hamiltona a Russella urval dvě místa na pódiu, přičemž mladší z dvojice Britů v závěru vychytrale předjel Péreze.

Foto: Eric Gaillard, ČTK/AP Jezdec Max Verstappen vyhrává Velkou cenu formule 1 ve Francii.Foto : Eric Gaillard, ČTK/AP

Ferrari naopak působilo ve Francii poněkud zmateně. Leclerc nedojel, Carlos Sainz se z úplného chvostu rval kupředu, ale když se dostal na třetí příčku, povolala ho stáj překvapivě do boxů. Skončil pátý.

Příští víkend se ansámbl F1 přesouvá do Maďarska, pak následuje měsíční pauza.

Velká cena Francie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Le Castellet: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:30:02,112 2. Hamilton -10,587 3. Russell (oba Brit./Mercedes) -16,495 4. Pérez (Mex./Red Bull) -17,310 5. Sainz (Šp./Ferrari) -28,872 6. Alonso (Šp./Alpine) -42,879 7. Norris (Brit./McLaren) -52,026 8. Ocon (Fr./Alpine) -56,959 9. Ricciardo (Austr./McLaren) -1:00,372 10. Stroll (Kan./Aston Martin) -1:02,549. Nejrychlejší kolo: Sainz. Průběžné pořadí MS (po 12 z 22 závodů): 1. Verstappen 233 b. 2. Leclerc (Mon./Ferrari) 170 3. Pérez 163 4. Sainz 144 5. Russell 143 6. Hamilton 127 7. Norris 70 8. Ocon 56 9. Bottas (Fin./Alfa Romeo) 46 10. Alonso 37. Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 396 2. Ferrari 314 3. Mercedes 270 4. Alpine 93 5. McLaren 89 6. Alfa Romeo 51 7. Haas 34 8. Alpha Tauri 27 9. Aston Martin 19 10. Williams 3.