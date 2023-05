Čech vítá v týmu posilu, na závodech mu radí Ježek

Ježek má unikátní závodní zkušenosti, které chce využít ve prospěch Königa. Čtyřikrát se dostal do elitní desítky v šampionátu supersportů a v elitní třídě superbiků dojel v roce 2017 v Portugalsku na 11. místě. To bylo jeho kariérním maximem. Zároveň absolvoval nejtěžší vytrvalostní motocyklové závody. „Naše spolupráce začala po Indonésii. Oliver byl trénovat několik dní v Brně a tak jsem mohl trochu víc poznat, jaký je člověk a jezdec, přestože se známe už dlouho. První společný závod v Assenu byl podle mého názoru povedený," hodnotil Ježek.

V Nizozemsku skončil König na šestnáctém místě, což je jeho doposud nejlepší umístění v letošní sezoně. „Mám s ním více klidu a zároveň zábavy. Navíc více očí více vidí. Ondra v Assenu chodil kolem trati a natáčel videa, pak jsme se na to koukali. Řekl mi, co mám dělat v dalších trénincích, na co se soustředit. Díky jeho zkušenostem mi má co poradit," je nadšený ze spolupráce König.