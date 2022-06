Český jezdec těsně přišel o postupové místo, finálová série mu přesto neunikla

Prestižní série ho nemine. Český plochodrážník Václav Milík může s divokou kartou nastoupit do všech čtyř závodů mistrovství Evropy, v němž už v minulosti dosáhl na medailové postavení. Lze se z něj také kvalifikovat do příštího ročníku Grand Prix, o kategorii výš postoupí vítěz. Na elitní seriál má však Milík ještě jednu šanci, kvalifikoval se do Glasgowa, kde se pojede v srpnu Challenge a odtamtud se do GP dostanou tři nejlepší.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Český jezdec Václav Milík na archivním snímku. Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Ale zatím se může soustředit na Evropu. Dva závody v Polsku, jeden v Německu... Vrcholit bude na jeho domácí dráze v Pardubicích během posledního zářijového víkendu se Zlatou přilbou. Kvalifikační závod ME v Kršku přitom Milíkovi nevyšel optimálně. Skončil devátý, bod za pátým místem, které znamenalo poslední postupovou pozici. Promotér a řídící komise soutěže mu umožnili start v celém seriálu. Milík je pravidelným účastníkem ME od roku 2015. Je nejdéle "sloužící" jezdec této druhé nejprestižnější plochodrážní soutěže. V letech 2016 a 2017 obsadil druhé a třetí místo, v posledních dvou letech byl vždy desátý. V ČR se ME letos pojede vůbec poprvé. Další český reprezentant Josef Franc, specialista na dlouhé ovály, měl minulý týden smůlu. Při volném závodě v německém Altripu si zlomil levou ruku a stálo ho to účast v prvním dílu MS na dlouhé dráze v polském Rzeszowě. Z dalších dvou český zástupců skončil lépe Martin Málek - pátý. Hynek Štichauer obsadil devátém místo. Motorsport Milík jako jediný český plošinář zůstal ve hře o účast v Grand Prix 2023

