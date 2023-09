Milík je poosmé mistrem republiky na ploché dráze a stíhá Štancla

„To jsou ještě čtyři roky. Není to tolik, ale rok od roku je to těžší,“ řekl Milík České televizi po dnešním druhém mistrovském závodě v Březolupech. V úvodním dílu na začátku září v Plzni prohrál o bod s Janem Kvěchem, který do dnešního závodu nezasáhl. Jezdec AK Markéta v tréninku narazil do mantinelu a z oválu ho odvezla sanitka.