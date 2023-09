Úřadující světový šampion si před útokem na čtvrtý titul vybral do akademie český talent

„Osobně jsme se s Bartkem viděli poprvé až v pondělí v Praze a byl jsem z toho opravdu dost nervózní. Během večerního Tomíčkova memoriálu, což byla taková moje velká premiéra mezi muži, ale za mnou několikrát přišel do depa a byl mi nápomocen, ať už s dobrou radou nebo jen slovy podpory,“ vykládal Bednář, který svůj potenciál naznačil prvenstvím při své poslední jízdě.

Akademie se postupně z Polska rozšíří i do dalších zemí. „Česko je zatím první ambasador. Nemám problém vychovávat si soupeře, bude to rozhodně prospěšné i pro mě,“ míní polský plošinář. „Pro mě je to ohromná čest sbírat zkušenosti po boku tak skvělého závodníka a věřím, že brzy už čtyřnásobného mistra světa. Nepochybuji o přínosu celé akademie pro vývoj mé kariéry,“ říká český mladíček z AK Markéta na adresu Zmarzlika, který chce už v sobotu dovršit cestu za obhajobou titulu při posledním díle Grand Prix v Toruni.