Kolínka na zem a víc se naklánět! Podmol vyzkoušel novou disciplínu a trhal rekordy

„Největší rozdíl? Že tady jezdíme ve stylu silničních závodů, takže musíme dávat kolínka na zem a víc se naklánět," popisuje Podmol a dodává: „Určitě dobrý trénink. Je to na rovnováhu, na koukání se, rychlost přemýšlení a řešení situací."

Dobrý relax mezi tréninky na Dakar. Motocyklisté Libor Podmol s Davidem Pabiškou pojedou oba v kategorii Original by Motul pro jezdce bez asistence. Oba teď dřou hlavně na fyzičce. „Hodně běhám kolem Ještědu v Liberci a snažím se co nejvíc jezdit na motorce. Bohužel nám ale teď moc nepřeje počasí, tak je to hodně na blátě. Na tom mém velkém čtyřtaktu je to opravdu fyzicky náročné, dává mi to zabrat," říká Pabiška.

Sedmačtyřicetiletý závodník z Liberce také přiznává, že se stále ještě úplně nevyrovnal s tím, že poslední Dakar nedokončil. Poprvé v kariéře. Před tím se mu to dvanáctkrát povedlo. Při těžkém pádu ve čtvrté etapě si zlomil klíční kost a žebro. „Trpím tím furt. Už to ale není tak silné jako na začátku, kdy to bylo navíc spojené s tím bolestivým zraněním. Musím se koukat dopředu!"

Libor Podmol se na Dakar vrací po roční pauze. V roce 2021 si na legendárním podniku odbyl premiéru. To ještě v kategorii s asistencí. V lednu příštího roku se už bude muset obejít bez pomoci. „Klasické věci asi na motorce opravit umím. Ale na Dakaru je největší průšvih ta navigační věž. Má plno elektronických blikaček a drátků, kterým úplně moc nerozumím. To je moje největší starost."

Libor Podmol na elektrické motorce