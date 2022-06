König je po operaci zlomené klíční kosti, v superbikovém MS chce pokračovat

"Doktor mi dal do těla nejtužší možné šrouby, prý mi do nich mohou mlátit baseballovou pálkou a nic se mi nestane. Za čtrnáct dní chci být na motorce," uvedl König v tiskové zprávě. Rameno mu zpevnilo šest titanových šroubů.

Dvacetiletý motocyklista se zranil v závěru dvoudenního testování na severu Čech, když dostal takzvaného "highsidera". "Byla to moje chyba a vyletěl jsem před motorku přímo na břicho. Stroj na mě pak ještě spadl. Ihned jsem vyskočil, proklepal si hlavu a rekapituloval, co se vlastně stalo," řekl König, který brzy poznal, že má zlomenou klíční kost.

"On to dokázal za 48 hodin, já mám na to několik týdnů. Video, jak to udělal, sleduji snad každý večer," uvedl. Rychle se chce vrátit i proto, že dva týdny po Velké Británii MS pokračuje v Mostě. "Nedokážu si představit, že bych tam chyběl. Tyhle okruhy mám nejvíce rád a chci tam ukázat další zlepšení. A věřím, že když to zvládnu, obrovsky mě to psychicky posílí," dodal König.