König před závody v Itálii: Kvůli vedru čekám nejnáročnější víkend

V jeho první sezoně mezi elitními závodníky se má stále co učit. Předvést zlepšení by chtěl König také v Itálii. „Poslední dobou jsem hodně sportoval, jezdil na motorce nebo na kole. Soustředil jsem se hlavně na fyzičku a výdrž," konstatoval König, který se pohyboval v posledních závodech na zadních příčkách.

„Přál by si, stejně jako všichni kolem něho, aby to zejména časově bylo lepší. Hlavně dokončit závod pod jednu minutu na prvního a dostávat se více do soubojů na trati. Zatím je ale velmi brzo něco hodnotit, navíc v této konkurenci. Kdyby se něco uspěchalo, bylo by to kontraproduktivní," komentoval dosavadní působení mladého českého závodníka zkušený manažer Miloš Čihák.