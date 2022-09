König před závody ve Španělsku řádil na Markétě

Dunivý zvuk, létající kousky hlíny, ale hlavně dobrá nálada a samé vtípky. Tak vypadal trénink flattracku na pražské Markétě, kam dorazili Oliver König a Filip Salač. A to pod dohledem Ervína Krajčoviče, který se účastní mistrovství světa ve flattracku. „Moc mě to baví, je to ideální příprava na závody, protože se při tom učím citu se zadním kolem a projíždění smykem," pochvaloval si König, kterého čeká o víkendu pokračování MS superbiků v Katalánsku, konkrétně v Barceloně.

Foto: Jakub Frey Oliver König před závody ve Španělsku trénoval flattrack na Markétě. Parťákem mu byl Filip Salač.Foto : Jakub Frey

Jezdili na motorkách těsně vedle sebe, zkoušeli starty. A po návratu do boxů se jen smáli a špičkovali se. „Sice jsi vyhrál, ale start jsi ulil," rýpal do kamaráda s úsměvem Filip Salač, který se účastní mistrovství světa silničních motocyklů v kategorii Moto2. „Na tréninku děláme hodně blbostí a malých naschválů. Užíváme si to," přitakal König. „Pořád mezi sebou soupeříme a furt chceme být lepší," doplnil Salač. Oba jezdili na okruhu v areálu pražské Markéty, která běžně slouží pro závody na ploché dráze. „Kluci jsou sice z jiného odvětví, ale mají cit pro plyn a motorku obecně. Je to pro ně dobrý trénink a užijí si hodně srandy," popsal Ervín Krajčovič, který je nejlepším českým jezdcem v seriálu mistrovství světa flattracku. Ten zavítá v sobotu do Pardubic. „Klidně bych se na šampionát ve flattracku přišel podívat, ale nemohu, protože budu ve Španělsku. Jel jsem ale o víkendu závody českého mistráku v Chabařovicích," prozradil König. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Český motocyklový závodník Filip Salač.Foto : Vlastimil Vacek, Právo A kdo by měl ve flattracku mezi talentovanými českými jezdci největší potenciál? „S Oliverem jsem toho odjel více, tak asi on. Myslím, že by Filipa v závodě asi porazil," konstatoval Krajčovič. Königa teď čeká závodní víkend v Barceloně. Minule ve Francii skončil nejprve na 22. místě a následně byl osmnáctý. Podstoupil hodně soubojů a na nejrychlejší jezdce ztratil méně než minutu. „To mě bavilo hodně a rád bych podobný výkon předvedl také ve Španělsku. Nejlépe abych se pořadím posunul ještě dopředu," dodal jezdec z týmu Orelac Racing.