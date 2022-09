König začal ve Francii 22. místem a dočkal se pochvaly od manažera

Ztráta padesáti sekund na vítěze a výsledné 22. místo. To je vysvědčení pro českého jezdce Olivera Königa po prvním závodu mistrovství světa superbiků ve Francii.. Pro Königa to byl první závod od chvíle, kdy utrpěl zlomeninu nohy. „Zahojilo se to dobře, žádný problém jsem necítili. S umístěním proto moc spokojený nejsem, ale ztráta na vítěze byla stejná jako v Mostě, což mě potěšilo," uvedl jezdec španělského týmu Orelac Racing.

Foto: Orelac Racing Český motocyklový závodník Oliver König.Foto : Orelac Racing

V Magny-Cours jsou náročné podmínky kvůli dešti, což ovlivnilo tréninky. Sobotní závod se ale odjel na suché trati. V úvodu zaváhali hvězdní Jonathan Rea a Toprak Razgatlioglu a museli se probojovávat dopředu. König měl ale jiné starosti, bojoval s Leandrem Mercadem a s Oscarem Gutierrezem. „Předjížděcích manévrů byla spousta, ani jsem je nepočítal," konstatoval český nováček v šampionátu superbiků. König si závod užíval, třeba když kolem něj v devátém kole projel úřadující mistr světa Turek Razgatlioglu. „Je úžasné vidět takového jezdce v závodním módu," pochvaloval si. „Když nás předjížděl, tak mi zároveň pomohl k tomu, že jsem se dostal před Mercada." Český jezdec společně s Argentincem začal dojíždět Malajce Hafizhe Syahrina, ke kterému se dostal na dvě vteřiny. „Přišlo mi, že pak dojíždíme také skupinku, která bojovala o body. Vlilo mi to energii do žil," dodal optimisticky český jezdec. „Vůbec jsem nečekal, že odstup od nejlepších bude stejný jako v Mostě. Podmínky tady jsou těžké, týmy měly připravené motorky na suchu a pak pršelo. Je vidět, že Oliver zrychluje a těším se na další progres," doplnil Königův manažer Miloš Čihák.

