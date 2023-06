Márquez bude v Assenu na startu se zlomeným palcem, Mir bude opět chybět

Mir bude pokračovat v léčbě poraněné ruky z tréninku na předminulý závod v Mugellu. Mistr světa MotoGP z roku 2020 také prožívá výrazně nepovedenou sezonu. Po příchodu do továrního týmu Hondy dojel do cíle jen v úvodní Grand Prix v Portugalsku na 11. místě, z dalších šesti Velkých cen tři nedokončil a ve třech nestartoval. Do MS by se měl vrátit po letní pauze v srpnové Velké ceně Británie.