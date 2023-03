Podmol je po zranění z Dakaru zpět za řídítky motocyklu

V Rakousku v minulých dnech nechtěl chybět i proto, že show Masters of Dirt letos slaví dvacet let. Představil se na ní jako speciální host - když vjel do arény, na velké obrazovce běželo jeho video z Dakaru. "Pak jsem vyšvihl rovný skok, salto a salto s trikem, což lidi nikde na světě ještě neviděli na dakarském speciálu. Sklidil potlesk a jel zas do depa," pousmál se Podmol.