Salač po pádu nedokončil Velkou cenu Katalánska Moto2, vyhrál Vietti

Českého jezdce mrzelo, že ho pád připravil o šanci na dobrý výsledek. "Smál jsem se spokojeně do helmy, protože jsem si říkal, že konečně motorka je super a mohl by to být dobrý závod," uvedl v tiskové zprávě.

"No a v předposlední zatáčce, kde se nebrzdí, tak když jsem sáhnul po plynu, ujelo mi přední kolo. Snažil jsem se to ustát, ale pak se mi přetočilo i zadní kolo a to už se ustát nedalo. Moc mě to mrzí, motorka měla rozhodně na top ten," dodal.