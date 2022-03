Příčinu pádu si Salač neuměl vysvětlit. "Snažil jsem se pouze soupeřů držet, nejel jsem agresivně. Kopíroval jsem je a nikam nespěchal. Je pravda, že jsem trochu přebrzdil do čtvrté zatáčky, ale na datech z osudné páté zatáčky jsem měl stejnou stopu, náklon, akcelerace i rychlost, takže nechápeme, co se stalo," uvedl v tiskové zprávě. "Strašně mě to mrzí, protože můj cíl byl dojet závod, nechtěl jsem skončit takhle. Byl to docela ošklivý pád, jsem rád, že jsem celý. Máme ještě dvacet závodů před sebou, tak doufám, že tam ukážu svůj potenciál," dodal.