Salače trápila ve Spielbergu převodovka, po pádu závod nedokončil

"Bylo to kvůli problému s převodovkou. Vypadávaly mi kvalty a zároveň tam byly strašné rány z motoru. Třeba jsem najížděl do zatáčky na trojku místo na dvojku, protože jsem tam nemohl ten kvalt dostat. To způsobilo i ten pád, kdy se mi nepovedlo podřadit na třetí rychlostní stupeň a uklouzlo mi to," řekl Salač televizní stanici Nova Sport1.