Trialové hvězdičky září doma i ve světě. Vzorem jsou Sáblíková i Ledecká

V sobotu se v Kramolíně jede poslední závod jednotlivců mistrovství republiky, v neděli jsou na programu družstva. Tým Beta Fabián nasadí tým do hlavní kategorie. „Kdyby se podařil úspěch, bude tam nejmladší účastník kategorie TR1 David Fabián a Denisa Pecháčková by byla historicky první ženská, která pojede nejvyšší kategorii v družstvech," láká na víkendové závody táta úspěšné závodnice. Pro ni sezona skončí. To její parťák, David Fabián mladší, ještě v říjnu a listopadu zasáhne do španělského mistrovství.

Tým Beta Fabián jezdí sice první sezonu, jeho členové už ale přes své mládí mají zkušeností na rozdávání a úspěchů zrovna tak. „Syn jezdí od pěti, takže je to jeho jedenáctá sezona. Pro Denisu je to pátá sezona. Letos jsme měli první český tým v MS. Češi už šampionát jezdili, ale ne za český tým. Tohle je obrovský pokrok," tvrdí David Fabián starší.

Foto: Beta Fabián Český trialista David Fabián sbírá letos jeden úspěch za druhým.Foto : Beta Fabián

David Fabián mladší a Denisa Pecháčková startovali ve svých kategoriích v MS. „Davidovi se podařilo získat titul vicemistra ve stopětadvacítkách, což je úspěch, který tady nikdy nebyl. To je úspěch jako blázen," pyšní se tatínek úspěšného mladíka. „V posledních sezonách nikdo nic podobného nedokázal."

„V jeho kategorii jezdí 45 nejlepších na světě, jen přiblížit se k bedně je obrovské zadostučinění. Být druhý na světě je velký příslib, že se podívá do nejvyšší pater světového trialu. Je to historický kus práce," chválí Fabiána juniora i otec Pecháček. Jeho dcera dokonce vystoupala na úplný vrchol. „Je pecka, co se podařilo, holka nikdy nejela takhle velké TR2 s takovým obsahem, ona to dokázala se stopětadvacítkou. Ve velké kategorii žen je to obrovský úspěch. Šťastné jsou celé rodiny," dodává Pecháček.

Vzory pro obě hvězdičky jsou z úplně jiných sportovních disciplín. Jde o Martinu Sáblíkovou, Ester Ledeckou. Ledová i sněhová královna však mají medaile i z olympiád, tuhle šanci ale talentovaná trialová dvojice zatím nedostane. „V roce 2024 měl být trial na olympiádě jako ukázkový sport. Když to vešlo ve známost, začal být zájem ze strany ČOV, říkali jsme si, že to dopadne. Ale pak přišel covid a od všeho se ustoupilo. Uvidíme, co bude v roce 2028, ale to je zatím hudba budoucnosti," shodují se tatínkové trialových hvězd.

Foto: Beta Fabián Trialistka Denisa Pecháčková patří mezi velké naděje.Foto : Beta Fabián

Vztah ke sportu měli úspěšní závodníci odmalička. Otec Denisy hrál ale dlouhá léta ragby, trialu fandil a přiznává, že byl spíš hobby jezdcem. „Z motoristických sportů je trial pro holky nejvhodnější a nejméně nebezpečný. Je elegantní. Nejezdí se v žádné velké rychlosti, nevozíte brnění. Holky vypadají, jak mají vypadat. A když poráží kluky, satisfakce je obrovská," vykládá Pecháček.

Připomíná, že jeho dcera je trojnásobnou mistryní světa v cyklotrialu (letos získala na Youth Games v Polsku stříbro), v deseti letech ale přesedlala na motorku a od té doby je lepší a lepší. Zároveň děkuje šéfovi Beta Fabián, že vzal jeho dceru do týmu. „Objevili jsme možnosti Španělska. Pokud v zimě nepojedete trénovat ke španělským trenérům, tak jako byste nežil. To je mekka trialu a motocyklového sportu. Podívejte na Moto GP. Otevřelo nám to oči," dodává s tím, že trial je všestranný sport, kdy je třeba inteligence, musí fungovat hlava, ale člověk musí být nadupaný i fyzicky. „Ten sport je elegantní, ale ne nebezpečný. Kdybychom dělali motokros, tak myslím, že už máme šrouby v nohách."

Fabián starší se od deseti let věnoval cyklotrialu, o pět let později přesedlal na trial a věrný mu byl dvacet sezon. Všechno se změnilo, když byly jeho synovi čtyři roky. „Davida to vzalo od začátku, tak jsem ukončil kariéru. V pěti letech jel poprvé sezonu v žácích do 12 let, v následujících letech pak mistrovství opakovaně vyhrál. V jedenácti šel mezi dospělé, v nejnižší třídě hned první rok skončil třetí a od dvanácti let to vyhrával," vypočítával úspěchy šéf týmu Beta Fabián.

„To už jezdil elitu, nejvyšší českou kategorii," pokračuje s tím, že od dvanácti let jezdí také mistrovství Španělska. Startuje za španělský tým, podmínky jsou prý fantastické. „V minulé sezoně se mu podařilo španělské mistrovství juniorů vyhrát. Dokázal to jako první nešpanělský jezdec v historii."