Trojnásobný vicemistr světa Dovizioso skončí v MotoGP už v Misanu

Dovizioso jezdí od loňského září na yamaze, na niž přesedlal po osmi letech z ducati. Přiznal, že si na jiný stroj nemůže zvyknout. "Nikdy jsem se na té motorce necítil dobře a nebyl jsem z ní schopný vymáčknout její potenciál. Nešlo to tak, jak jsme doufali, ale stálo za to to zkusit," uvedl Dovizioso, jehož letošním maximem je jedenácté místo z Portugalska.