Zemřel trojnásobný mistr světa v motokrosu André Malherbe

Ve věku 66 let zemřel trojnásobný mistr světa v motokrosu André Malherbe. Belgický jezdec byl hvězdou 70. a 80. let minulého století, ve světovém šampionátu získal v letech 1980, 1981 a 1984 titul v kubatuře do 500 ccm. Třikrát se stal také vicemistrem světa, předtím vybojoval i dva tituly mistra Evropy ve stopětadvacítkách (1973 a 1974). O jeho čtvrtečním úmrtí informoval oficiální server mistrovství světa mxgp.com.

Foto: www.nieuwsblad.be André MalherbeFoto : www.nieuwsblad.be

Článek "Byl jedním z motokrosových velikánů. Jeho souboje s Hakanem Carlqvistem a Davem Thorpem jsou legendární," napsal web šampionátu. Po skončení motokrosové kariéry se Malherbe věnoval dál motoristickému sportu. Jeho život ale ovlivnila v roce 1988 nehoda na Rallye Dakar, po níž zůstal ochrnutý a upoutaný na invalidní vozík. Motocykly České motokrosové tituly získali Drdaj a Slovák Kohút

Reklama