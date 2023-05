Buggyra slavila na slavném okruhu ve Spa-Francorchamps velký triumf

„Trochu jsem se bál startu, ale proběhl vcelku bez incidentů. Pak začalo pršet, dole v Eau Rouge doslova padaly trakaře. Na slickách mi to tam trochu ujelo a modlil jsem se, abych nevrazil do svodidel. Naštěstí jsem dobruslil jen do trávy. Sice jsme tam něco ztratili, ale hlavní bylo, že jsme mohli pokračovat dál a bojovat," líčí David Vršecký.

Vršecký si průběžného vedení ve třídě GT4 cení. „Je to dobrý začátek, ovšem sezona bude ještě dlouhá. Určitě nemáme nos nahoru a nemyslíme jen na vítězství. Ale po vyhraném víkendu by bylo fajn zopakovat si úspěch i v příštím závodě v Monze. Bude to pro nás nová trať a uděláme všechno proto, abychom se i na ní dostali co nejvýš," připomíná příští závod, kterým bude červnová dvanáctihodinovka na dalším slavném okruhu známém z formule 1.