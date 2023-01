Buggyra zariskovala a veze z Abú Zabí vítězství

Hlavní rival Buggyry, posádka týmu Ram Racing, sice dostal dvouminutovou penalizaci, ale i bez ní by trio Vršecký - Lacko - Kolocová o sedm desetin sekundy vyhrálo. „Byla to přetlačovaná. Dlouho jsme se strkali mezi prvním a druhým místem. Dobrou strategií jsme se dostali do vedení a nakonec vyhráli, Jsem totálně nadšený. Adam s Aliyyah jeli skvěle. Povedly se nám krásné výměny v boxech," hodnotí Vršecký úspěšný závod.

„Jsem trošku unavená, protože v posledních pár týdnech toho mám za volantem naježděno víc než dost. Přechod z offroadu na okruhy a ještě učení nové trati nebylo snadné. Šestihodinovka byla náročná, souboj s dalšími vozy GT4 byl těsný. Pak se dost počítalo, hodně rozhodovala strategie, což bylo docela stresující. Ale David, Adam a celý tým udělali obrovský kus práce. Dneska jsem si to užila. I v noci, kdy je trať osvětlená, to bylo zajímavé," popisuje Aliyyah.

Spokojený je také Adam Lacko, pro něhož jako pro jediného to byl skutečný start sezony. „Je to pecka. David dovezl auto do cíle na prvním místě, takže my s Aliyyah jsme mu mohli fandit na cílové rovince. S celým týmem jsme byli nadšení, že to takhle dopadlo. Vítězství bylo zasloužené, během závodu jsme neměli žádný technický problém," pochvaluje si zkušený závodník.