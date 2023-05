Kouble se dostal v endurovém MS dvakrát do desítky

"V sobotu jsem měl super začátek, ale ke konci se nedařilo. V neděli to bylo podobné. Udělal jsem si něco se zápěstím a podle toho to vypadalo. První dva testy jsem dokázal zajet vepředu s nejlepšími, ale na enduro testu jsem s tím opět bojoval," uvedl Kouble na facebookovém profilu týmu KBS ÚAMK Unhošť, za který jezdí. "Nevím, co jsem tam dělal špatně. Dával jsme do toho všechno, ale čas tam nebyl. To se ale někdy stává," konstatoval.