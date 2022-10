Mičánkův tým veze z Barcelony nejlepší výsledek v historii

Velká spokojenost. „Je to pro nás obrovské povzbuzení i zadostiučinění. Věřím, že jsme všem ukázali, že opravdu patříme mezi naprostou špičku v Evropě. Dvě vítězství ve třídě jsou jedna věc, možná ještě cennější je ale celkové umístění na 5. a 4. místě. V konkurenci 44 aut v nejvyrovnanějším a nejrychlejším cupovém šampionátu na světě," zdůrazňuje Jiří Mičánek jr., manažer týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra.

Oba dny přitom museli Bronislav Formánek i Karol Basz bojovat s hendikepem výsledku kvalifikace. V ní totiž týmové Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 trápily technické problémy zaviněné vadným vstřikovačem. V obou závodech tak piloti dotahovali obrovské manko. A podařilo se to oběma. Do elitní pětky se dostali, i když na startovním roštu byli pokaždé až v deváté řadě.

Formánek vyzdvihuje zejména poslední kola prvního závodu, kdy se mu podařilo předjet hned tři jezdce a posunout tak Huracán v barvách české trikolory právě na první místo v kategorii a páté celkově. „V obou závodech jsme bojovali s nějakými technickými nedostatky. O to hodnotnější výsledek je," říká Bronislav Formánek. „Pro mě osobně to byl jeden z nejlepších závodů v kariéře," dodává.

Podle Mičánka je současný výkon měřítkem, které by měl tým mít. „Vím, že jsme dlouho sebevědomě říkali, že máme na to vítězit, a že se to nedařilo. Věřím, že tímto výsledkem jsme všem pochybovačům dali jasně najevo, že jsme měli plné právo to říkat," zdůrazňuje manažer týmu.