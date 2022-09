Nejkrásnější modelka na světě v Brně oslňovala v nadupaném kabrioletu

Fotogalerie +3

Čerstvá držitelka prestižního titulu Top Model of the World, jeden z nejrychlejších českých okruhových pilotů a možná úplně nejrychlejší kabriolet v Česku. To jsou aktéři projížďky po Masarykově okruhu.

„S Natálií jsme se loni potkali v Mostě, tak jsem ji teď musel pozvat i k nám do Brna," říká s úsměvem Jiří Mičánek, který v Brně šéfoval flotile tří Lamborghini Huracán, které kralovaly víkendovému finále středoevropského zónového mistrovství FIA CEZ. V mezičase si ale našel čas svézt Natálii Kočendovou, která letos v březnu ovládla prestižní soutěž Top Model of the World.

Adrenalinový relax Miss České republiky 2020 Natálie KočendovéVideo : Buggyra

„Tentokrát to nešlo v Lamborghini, protože jsme měli všechna tři auta nasazená do závodů, ale jako náhradu jsme si vzali úplně nový kabriolet Mercedes-Benz SL63 AMG. Mám v Brně po okruhu najeté možná desítky tisíc kilometrů, ale v kabrioletu jsem po něm jel poprvé i já," popisuje Jiří Mičánek. A premiéra na okruhu to byla i pro vrcholnou verzi nového kabrioletu od Mercedesu.