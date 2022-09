Motoristická MMA míří do Česka. Na medaili pomýšlí domácí borec

Dvanáct borců na ovále, kolo na kolo, emoce jen stříkají. V českém paddocku to však není až tak vyhrocené. „Náš píseček je malý, v depu nikdo nikoho nepomlouvá a pomůžeme si," prozrazuje Krajčovič. Jiné je to během mistrovství světa.

„Tam panuje větší rivalita," okomentuje stručně. Všechny závody ovšem mají jedno společné – každý chce vyhrát. „Pokud je třeba předjet tvrději, musíte to udělat. Na druhou stranu to nesmíte mít za zlé soupeři. Navíc máme rozhodčího, který posoudí, jestli bylo vše v pohodě."

„Žádný sport nejde provozovat bez adrenalinu, ale nikdo se zase nedrží pod krkem. S odstupem času je důležité vzít věci s chladnou hlavou a uvědomit si, co se stalo a proč se to stalo," myslí si.

Především je nutné najít optimální stopu. „Každá dráha je jiná, každé nastavení motorky i styl závodníka. Abyste byl úspěšný, všechno do sebe musí zaklapnout," líčí jezdec, který se v závodech nemůže spokojit se stále stejnou taktikou. „Nejčastěji těžím z rychlých startů. Do prvních kol se snažím dát úplně všechno a pak si mohu jet vlastní jízdu," popisuje Krajčovič ideální scénář.

Na životní výsledek dosáhl loni v Pardubicích. „Vlastně mi přijde, že mi tamní ovál moc nesedí. Pak na něm jedu závody a nějakým záhadným způsobem propluji," nechápe. Před rokem přišlo do hlediště plochodrážního stadionu ve čtvrti Svítkov 5000 diváků. Ani to ho neznervóznilo.

„Byla to bomba. Pamatuji si, jak mě podporovali. Větší tlak jsem ale necítil," povídá. Bylo by skvělé, pokud by se fanouškům letos odvděčil medailovým umístěním. „To je můj dlouhodobý cíl. Jsem pro něj připravený udělat cokoli. Pokud by se to podařilo už teď v Pardubicích, asi bych z afterparty odcházel hodně zničený," dodává se smíchem Krajčovič.