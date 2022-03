Plná šest, 240 km/h, smyk a náraz! Formánek při těžké nehodě utekl hrobníkovi z lopaty

Vyvázl jen s pohmožděninami, ale sám říká, že možná utekl hrobníkovi z lopaty. Pilot týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra Bronislav Formánek při testech na okruhu v Imole havaroval v plné rychlosti do bariér. „Je to úsek, kde se jede plná šest, rychlost asi 240 kilometrů v hodině a pak se jde na brzdy," popisuje okolnosti nehody pilot okolnosti, které předcházely smyku a nárazu do bariér.