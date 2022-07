Smůla na druhou. Basz s Formánkem ve Spa do závodů ani nevyjeli

Start prvního závodu, zaváděcí kolo. Na jeho konci ale Karol Basz za volantem Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 zajíždí do boxů. Tímto okamžikem vyvrcholilo zklamání, které si tým ze závodu na okruhu Spa-Francorschamps veze. Příčinou byla technická závada, která fatálně poškodila motor. A to tak, že jej mechanici nemohli dát dohromady ani do sobotního druhého závodu.

„Poprvé vezeme ze závodního víkendu nulu, to je samozřejmě obrovské zklamání. Hlavně s ohledem na to, že máme předpoklady jezdit mezi nejlepšími. Ale toto je prostě závodění a takové věci se stávají," říká zklamaně manažer týmu Jiří Mičánek jr. Hned poté, co mechanici zjistili rozsah poškození, začal řešit, zda je možné dát auto do sobotního druhého závodu dohromady, výsledek byla ale negativní. „Poškození motoru bylo v takovém rozsahu, že na místě bylo neopravitelné," líčí Mičánek.

Tým měl přitom víkend rozjetý slušně. „Kvalifikace se nám sice nepovedla úplně dokonale, kvůli hodně velkému provozu na trati jsme v nejrychlejším kole ztratili asi dvě vteřiny, ale věděli jsme, že máme rychlost, můžeme jít dopředu a skutečně bojovat o přední pozice," popisuje polský jezdec Karol Basz, který měl páteční závod rozjíždět. „Je to prostě smůla, ale takové věci se prostě při závodech stávají a pilot s tím nemůže nic udělat. Jediné, co teď naopak udělat musíme, je hodit to za hlavu a soustředit se na další závody," konstatuje jezdec, který s Bronislavem Formánkem hned první společný závod přetavil ve vítězství ve třídě Pro-AM. A v barvách týmu by měl nastupovat po celý zbytek sezony.

Zklamaný je i Bronislav Formánek. „Pro nás je to nejsmolnější víkend za celou dobu, co jezdíme Lamborghini Super Trofeo. Pokazilo se všechno, co mohlo. Už vlastně po cestě sem, kdy měl náš týmový kamion dva defekty," odlehčuje těžkou situaci pilot.

Do závodů nakonec nezasáhl ani druhý týmový Huracán ve třídě LC Cup. Vůz byl poškozený už po nehodě ve čtvrtečním tréninku a ani jej nešlo na místě opravit.

„Sezona je pro nás opravdu těžká, ale nevzdáváme se a budeme bojovat. Víme, že máme rychlá a skvěle připravená auta, že máme velmi kvalitní dvojici jezdců, která dokáže vyhrávat. A teď uděláme všechno, abychom po dvou víkendech, kdy se pokazilo opravdu skoro všechno, co se pokazit mohlo, byli připravení na 110 procent," uzavírá Jiří Mičánek.