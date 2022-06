Tohle umí mikrospánek. Alespoň štěstěna byla při 24h Le Mans vzhůru

Byl to pouhý okamžik, který si ale bude pamatovat do konce života. Nad tratí La Sarthe časomíra ukrajovala z druhé poloviny slavného závodu 24 hodin Le Mans, když se pilot Francois Perrodo se svým prototypem snažil prosmýknout mezi dvojicí soupeřů. Jenže nechybělo mnoho a odvážný předjížděcí manévr se mohl zapsat do černé kroniky ikonického podniku motorsportu. Naštěstí skončilo jen u varování, co dokáže únava za volantem.

Cítím se hrozně! Závodník se při 24h Le Mans omlouval za způsobení nehodyVideo : sntv

Článek Byla to scéna jako z automobilové honičky v akčním filmu. S tím rozdílem, že tenhle ťukanec Perrodo určitě nezamýšlel. Pouze na setinu sekundy ztratil koncentraci, náhle vybočil doleva a poslal vedle jedoucí corvettu s Alexanderem Simsem za volantem přímo do svodidel. Sims byl přitom v ten okamžik na druhém místě v kategorii LM GTE Pro a na tvářích týmu Corvette Racing bylo v boxech patrné velké zděšení. Nehoda se naštěstí obešla bez následků, tým ale o šanci na dobrý výsledek přišel. Motorsport Vytrvalostní závod 24 hodin Le Mans vyhrála popáté za sebou Toyota Perrodo s kolegy z týmu AF Corse závod dokončili na 24. místě a pětačyřicetiletý závodník v garážích spěchal s omluvou ke konkurenci, kterou připravil o úspěch. „Byl jsem unavený, myslel jsem, že už jsem manévr dokončil, ohlédl jsem se doleva... Cítím se hrozně, omlouvám se," snažil se o vysvětlení před členy týmu Corvette Racing. „Díky, žes přišel," reagoval diplomaticky šéf konkurenční stáje s temným výrazem ve tváři. 24h Le Mans vyhrála popáté za sebou ToyotaVideo : sntv

