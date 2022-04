Úspěch v Imole, Formánek se Zárubou zapomněli na vážnou nehodu při testech

„Jezdci se zvládli skvěle zkoncentrovat a stejně tak pracoval tým. Je to pro nás po složitém týdnu obrovské zadostiučinění," pochvaluje si po úvodním podniku sezony manažer týmu Jiří Mičánek jr. Ještě ve čtvrtek odpoledne si přitom nebyl jistý, jestli má oba piloty. Formánek po těžké nehodě zvažoval, jestli do závodního víkendu zvládne naplno nastoupit. Nakonec sázka na to, že jej zranění nebudou limitovat, vyšla.