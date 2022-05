Útok na nejvyšší příčky, Lacko a spol. mají na startu sezony ME tahačů jasný cíl

Tým se o víkendu vrací ke svým kořenům. V italském Misanu do trucků Buggyra DV50 usednou Adam Lacko a Téo Calvet. Aliyyah Kolocová dala letos přednost přípravě na premiérový start na Rallye Dakar a závodům EuroNASCAR a sportovních vozů GT. Návrat ke dvoučlennému týmu ovšem neznamená ústup z ambicí. Naopak, tým míří velmi vysoko.

„Ambice jsou jasné. Chceme přivézt nejlepší výsledky. Máme dva výborné piloty a vylepšený vůz. Došlo ke změnám na nápravě i na brzdném systému. Přidali jsme na výkonu motoru, ale zároveň držíme životnost. Tyto kroky by nás měly posunout zase o kousek kupředu. Cíl u Adama je jasný, útočit na nejvyšší příčky. Samozřejmě bychom chtěli získat titul, ale takových je na startovní listině hodně," usmívá se manažer Buggyry pro komunikaci Jan Kalivoda.

„Téo jede v evropských trucích druhou sezonu. Má jednoznačný cíl vyhrát pohár nováčků a být co nejblíže evropské špičce," dodává Kalivoda.

„Časy v testech byly dobré, ale všechno se vždycky ukáže až v Misanu. Myslím, že jdeme správnou cestou. Jako každý rok jsou ambice jasné: na konci sezony stupně vítězů. Vždycky bojujeme o nejvyšší příčku, ale nebude to jednoduché. Konkurence je silná a stále se zmenšují rozestupy. V měřáku se do jedné desetiny vešlo klidně i pět jezdců. Je to dobré pro diváky, protože na trati nejsou tak velké rozestupy. Jedeme nalepeni na sobě a čekáme, kdo udělá chybu," přemítá Adam Lacko.