Pešek piplá své následovníky. Teď je dostal na neoficiální MS a říká: Je to zázrak

Ve Španělsku budou moci vidět na vlastní oči hvězdy současnosti z MotoGP, protože právě mládežnický závod se jede v rámci kalendáře mistrovství světa silničních motocyklů. „Tři jezdci ve finále jsou pro nás skoro až zázrak. Je to něco, co se už nemusí nikdy opakovat. Jsem za to nesmírně šťastný, nezdálo se nám o tom ani ve snu,“ raduje se Pešek před závodem, který se pojede v týdnu před zmíněnou Velkou cenou Valencie (26. listopadu).