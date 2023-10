König řeší po nevydařené sezoně budoucnost, chce pokračovat v superbicích

Do konce listopadu by mělo být jasné, zda se motocyklový jezdec Oliver König představí i v příští sezoně v mistrovství světa superbiků. Jediný Čech v seriálu má za sebou nevydařený ročník, ve kterém se ani jednou neprosadil na bodované pozice. Momentálně je jisté, že po dvou letech opouští španělský tým Orelac Racing. König to dnes uvedl v tiskové zprávě.

Foto: Profimedia.cz Motocyklový jezdec Oliver König v akci.

Článek „Věřím, že jsem ještě neukázal v tomto šampionátu všechny své schopnosti a možnosti. Rád bych zde jezdil dál, protože je velkým zážitkem být po boku nejlepších jezdců světa. Obrovsky si toho vážím,“ řekl König. Zatímco loni ve své premiérové sezoně dokázal získat tři body, letos na to nenavázal a jeho maximem byla 16. místa. Pražský rodák i jeho manažer Miloš Čihák si dobře uvědomují, že letošní sezona nebyla vydařená. „Bohužel se nepodařilo ukázat postupný progres, hlavně v druhé polovině sezony jsme se trápili s technickými problémy. Důkazem je fakt, že v posledních dvou víkendech zcela odešly tři motory. Místo růstu ztrácel Oliver spíše důvěru ve svoji motorku, což není dobré,“ uvedl Čihák. I přes nevýrazné výsledky je ale ve hře možnost, že by König v superbikovém MS pokračoval i v příštím roce. „O Olivera zájem je, protože většina manažerů samozřejmě ví, s jakými náročnými podmínkami se musel popasovat. Máme nabídky také z jiných šampionátů nebo kategorií. Prioritou je zůstat v mistrovství světa superbiků a mít konkurenceschopné podmínky pro rozvoj,“ řekl Čihák s tím, že rozhodnout by se mělo v následujících týdnech. Formule 1 Už zase ten Pérez. Letecký den označil za závodní incident, jenže bude mít Red Bull dál trpělivost?

Reklama