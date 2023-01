Češi dál vládnou Dakaru. Macík vyhrál etapu, třetí Loprais se vrací do čela

V kamionech to tentokrát byla ostrá přetahovaná. V polovině vedl Nizozemec Huzink, na 282. kilometru se ale před něj dostal Martin Macík a nakonec si připsal už čtvrtý letošní dakarský triumf. Aleš Loprais dorazil se ztrátou devíti minut a je znovu ve vedení, neboť po úterku první Jaroslav Valtr tentokrát zaostal o 40 minut. Nyní mu patří celková třetí příčka.

"Hned na začátku jsem skočil a ulomil jsem obě přední péra. Bylo to drsné od začátku do konce, samé písky nahoru dolů a pak jen pár rychlých úseků do cíle," řekl Macík, jenž den po dni stahuje pondělní manko. Na Loprase mu teď chybí 39 minut a je čtvrtý.

Motocyklista Martin Michek si na Dakaru polepšil a ještě stihl pomáhat kolegůmVideo : Orion Moto Racing Group

Mezi motorkáři zvítězil Španěl Barreda Bort, průběžného vedení se ujal Australan Sanders. Martin Michek jel konstantně, byl 14. Vzhledem k tomu, že Rodrigues, Branch, Bühler, kteří byli v celkovém pořadí před ním, měli potíže, posunul se v hodnocení rovněž na 14. místo.

"Čtrnácté místo je bomba! Bylo méně kamenů, což je super. Jenže nás pustili do písku s velbloudí trávou, která neuhýbá, takže se hodně cvičilo s motorkou. Byla to pumpovačka, jsem vycucaný do maxima," popisoval Michek, jenž v polovině etapy pomáhal dvěma jezdcům dostat se k tankovací pumpě. "Franka Caimu jsem tlačil za lanem. Pak jsem potkal ještě Štefana Svitka, a tak jsem mu dovezl kanystr s palivem. Naštěstí se to obešlo bez nějakých minut navíc pro všechny. Jsem rád, že jsem mohl pomoct," dodal český motorkář.

Jeho týmový kolega Milan Engel skončil 28., když měl v závěru technické problémy: "Dneska to bylo podobné jako včera, jelo se hodně po písku. Občas jsme zajeli do pasáží, kde byly schované kameny. Celou dobu jsem se snažil držet tempo, bylo málo pist, kde bych si odpočinul. Pak jsem přijel do tankovačky a trochu mě začala zlobit motorka. Asi mi nejde zadní čerpadlo nádrže, prasknul mi chladič na vodu. Díky bohu za to, že jsem tu v cíli i s takovým výsledkem. Na techniku to bylo náročné."

🏁 Stage 4⃣ - Cars 🚗 Provisional top 3: 🥇 Sébastien Loeb 🥈 Stéphane Peterhansel 🥉 Carlos Sainz Follow the other categories live 👉https://t.co/BrruP0oEtI#Dakar2023 pic.twitter.com/YwgmrXDkMT — DAKAR RALLY (@dakar) January 4, 2023

V automobilech to byl souboj francouzských legend. Etapu ovládl Sébastien Loeb, o 13 vteřin za ním dojel Stéphane Peterhansel. Celkově vede Násir al-Attíja. Martin Prokop ztrácel, nakonec zajel stejně jako včera 17. čas a v provizorním pořadí se průběžně posunul z desátého na deváté místo. Ovšem spokojený nebyl.

"Ta ztráta je obří. Byli jsme frustrovaní od začátku, protože jsme věděli, že to nebude dobré. Mokrý písek má odpor, a když se k tomu přidá vysoká nadmořská výška, tak je to strašná kombinace. Od začátku nás přejíždějí auta. Tato oblast našemu konceptu nesvědčí, potřebujeme to projet a poztrácet co nejméně," říkal.