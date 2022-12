Poslední den letošního roku startuje slavná Rallye Dakar. Jaký program, etapy i účast Čechů letošní ročník nabízí?

Do startu jubilejního 45. ročníku slavného motoristického závodu zbývá necelý měsíc. Rallye Dakar se již počtvrté za sebou pojede na území Saúdské Arábie, a to v období od soboty 31. prosince 2022 do neděle 15. ledna 2023. Sport.cz vám přináší kompletní výsledkový servis včetně nejnovějších aktualit.

Foto: Big Shock Racing Macíkův kamion při dramatickém přejezdu duny.Foto : Big Shock Racing