Češi jsou z Dakaru doma. Loprais po vyšetřování už odletěl dřív

Macík na vítěze Van Kasterena ztratil hodinu a čtvrt, především kvůli zapadnutí v rozbahněné řece během 9. etapy, kde prohospodařil hodinu. „Bohužel při nás nestálo štěstí. Měli jsme dva problémy a ty nás stály Dakar," připomíná Macík ještě potíž ze druhé etapy, kdy mu kámen zablokoval zadní brzdy a on nabral další hodinové manko. „Chtěl jsem vyhrát, tak by tam měl jet každý závodník a my na to byli připraveni se vším všudy. Snad za rok."