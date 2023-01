Macík má z Dakaru beduína, končí druhý. Prokop vyrovnal své maximum

Zatímco v jiných kategoriích je už pár dní víceméně rozhodnuto, tak v motocyklech to bylo drama do posledních kilometrů. Kevin Benavides však v nedělní etapě postupně ujížděl svému týmovému kolegovi Toby Priceovi a získal dakarský triumf.

„To umístění je úžasné. Byl to nejdelší a nejtěžší Dakar v Saúdské Arábii. Etapy byly krásně namixované, žádná z nich nebyla přejezdová, což je super zážitek," řekl Prokop a vybral své tři klíčové momenty závody. „Ve druhé etapě spoustu lidí chybovalo, my ne, a tak jsme se dostali do první desítky, kterou jsme udrželi. Pak bylo psychicky náročných pět etap ve vysoké nadmořské výšce, kde jsme ztráceli, ale nemohli jsme s tím nic dělat. Ovšem vydrželi jsme to. A nakonec předposlední etapa, kdy jsme dojeli i s porouchaným diferenciálem. To bylo hodně emotivní. Příště to zkusíme zase někam posunout."