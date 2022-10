Česko by v příštím roce mohlo hostit závod mistrovství světa v rallye. Start má být v Praze

Mezinárodní automobilová federace (FIA) v současnosti tvoří kalendáře pro příští rok, které by měla Světová rada FIA schválit v polovině října. Podle neoficiálních informací by měl mít šampionát v příštím roce 14 závodů, z nichž se osm pojede v Evropě.

Web autosport.com například uvedl, že do MS by se měla vrátit Mexická nebo Jordánská rallye. Oproti letošku bude vyřazena belgická Ypres rallye, která se vrátí do mistrovství Evropy.