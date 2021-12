Čeští účastníci Dakaru odletěli do dějiště slavného závodu opět společně

Většina českých účastníků Rallye Dakar i letos odletěla do dějiště slavného závodu společně. V pondělí ráno před pátou hodinou tak vyrazili do Džiddy v Saúdské Arábii závodníci, mechanici i další členové týmů, které se zapojí do kategorií motocyklů, automobilů i kamionů. Oproti předešlému roku se rozrostla zejména skupina posádek, která se chystá zapojit do kategorie Dakar Classic. Zatímco loni v ní startoval pouze Ondřej Klymčiw, do dalšího ročníku je přihlášeno hned sedm posádek s českou účastí.

Foto: Petr Hloušek, Právo Martin Macík, jezdec rallye. Ilustrační foto. Foto : Petr Hloušek, Právo

Článek "Před Štědrým dnem jsem řešil ještě pár drobností a kontroloval si, zda jsem na něco nezapomněl. Teď už se těšíme, až vše začne," řekl Martin Macík, který se při jubilejním desátém startu bude snažit vylepšit čtvrté místo v kategorii kamionů. Motorkář Martin Michek v lednu 2021 vyrovnal desátým místem historický výsledek Stanislava Zlocha z roku 1998. Ještě v prosinci strávil s Milanem Engelem, kolegou z týmu Orion Moto Racing Group, a čtyřkolkářem Tomášem Kubienou několik dní tréninkem v písku v Dubaji. "Odlétám s pocitem, že jsme nic nezapomněli a v týmu udělali všechno pro úspěch," podotkl Michek. Foto: Petr Hloušek, Právo Martin Macík už odletěl do dějiště slavného závodu Rallye DakarFoto : Petr Hloušek, Právo Početný tým bude mít na startu i Buggyra, která ale tentokrát vsadila zejména na zahraniční posádky. České barvy bude hájit Josef Macháček, jenž v předchozím ročníku ovládl mezi buggynami kategorii lehkých prototypů. "Závodit budu, dokud mi budou síly stačit. Když se ale podívám na startovní listinu, tak je to v naší kategorii pěkně našlápnuté. Navíc je tam řada posádek nových a není zřejmé, co se dá od nich čekat. Hlavně tým Red Bullu bude ale hodně silný," řekl Macháček. https://www.facebook.com/BUGGYRA/posts/10159488721431259 Aleš Loprais, synovec šestinásobného vítěze kategorie kamionů Karla Lopraise, je držitelem posledního českého medailového umístění v této kategorii. Při posledním startu na africkém kontinentu v roce 2007 skončil třetí. Do Saúdské Arábie míří bez nervozity. "Máme za sebou podařenou přípravu naší techniky a myslím, že máme v týmu dost zkušeností, abychom se vyvarovali zbytečného chvění," řekl Loprais. Mezi nejzkušenější české závodníky patří motocyklový jezdec David Pabiška, který se chystá na třináctý Dakar a vždy dokázal dojet do cíle. Člen Jantar týmu pojede v kategorii Original Motul, vypsané pro závodníky bez asistence. "Od organizátorů už máme všechno od příletu nalajnované, takže nikde bychom se neměli zdržovat. Motorku mám otestovanou. Jenom poté, co mi namontují všechny přístroje, ji ještě lehce protáhnu," uvedl Pabiška. https://www.facebook.com/davidpabiskaofficial/posts/330460525751577 Dříve motocyklový jezdec a nyní pilot vozu Škoda 130 LR Klymčiw po prezentaci svého auta odjel na tři týdny na chalupu se syny. "Nechtěl jsem příliš riskovat náhodné onemocnění covidem. Po příletu do dějiště soutěže bych měl stihnout ještě jeden závodní test a následně přijdou na řadu přejímky," popsal Klymčiw nadcházející program, podobný jako u řady krajanů. Rallye Dakar odstartuje v sobotu 1. ledna, kdy je na programu přesun závodníků z Džiddy do Háilu a 19 km dlouhý prolog. Poté následuje 12 etap, vítězné posádky jednotlivých kategorií budou známé v pátek 14. ledna. Motocykly Engel chce na Dakaru uspět v kategorii bez asistence,myslí i na absolutní pořadí

