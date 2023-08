Chci uspět, ale musí do sebe vše zapadnout, řekl Cais před Barum rallye

"Barumka je další evropský závod, jde o body do šampionátu. To je hlavní. Je to ale také mimo jiné (pro mě) domácí závod, takže je tady určitá morální důležitost a zodpovědnost. Přece jen, bydlím kousek od tadyma," řekl Cais ČTK s typickým moravským dialektem. "Člověk se na domácí závod vždy extrémně těší, má lehkou předstartovní nervozitu. Letos jsou rychlostní zkoušky opravdu krásné, takže musím uznat, že se opravdu hodně těším," uvedl jezdec týmu Yacco ACCR.

Cais je považován za jednoho z adeptů na vítězství, což bere. "Aby vše klaplo až do cíle, tak událostí, které musí nastat, bodů, které se musí sejít, je hodně. Ta skládačka musí do sebe zapadnout celá," podotkl. Základním úkolem je pro něj dojet v pořádku a bez problémů do cíle. "Udělám samozřejmě vše, aby to bylo co nejvýše," řekl Cais.

Rodák ze Zlína se v letošní sezoně věnuje startům v mistrovství Evropy a světa. Na červnové Italské rallye skončil desátý a poprvé bodoval v MS.

"Sezona je rozlítaná, je toho docela dost. Je to ale skvělá příležitost se učit a rozvíjet. Pořád mám dost nízký věk a musím sbírat cenné zkušenosti. Teď jsem měl kratší pauzu, ale jsem rád, že zase sedím v závodním autě," uvedl Cais, který před Barum rallye ovládl Rajd Rzeszowski v Polsku. Lokální soutěž bral hlavně jako test před Zlínem.