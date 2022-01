DAKAR ONLINE: Michek měl před startem dopravní nehodu. Zkrátili mu ale trasu

A co se vlastně Michkovi stalo? "Martin Michek měl na ranním přejezdu do startu speciálky nezaviněnou dopravní nehodu s automobilem. Motorka je poškozená a na startu mu s opravami pomáhal týmový parťák Milan Engel. Bohužel budou mít kvůli tomu oba časovou ztrátu už od začátku etapy. Nicméně věříme, že jsme dali dohromady nejlepší řešení, jak dostat oba dva do cíle Dakaru. Zdravotně by měl být Martin potlučenej, ale snad v pořádku," popsal jeho tým MRG na facebookovém profilu.