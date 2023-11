Do obhajoby se nepustí. Rallyeový šampion chce dobít baterky a omezí program

Je mu 23 let, už má dva tituly mistra světa v rallye, ale příští rok se do obhajoby a dokonání zlatého hattricku nepustí. Finský pilot Kalle Rovanperä se rozhodl, že v sezoně 2024 se zúčastní jen několika vybraných závodů, což zdůvodňuje potřebou odpočinout si fyzicky i mentálně. „Cítím, že je teď dobrý moment pro dobití baterek, abych se zase do šampionátu vrátil v plné síle,“ uvedl Rovanperä v prohlášení.

Foto: Kalle Rovanperä Kalle Rovanperä oslavuje zisk druhého titulu mistra světa v rallye

Článek Před pár týdny v cíli Středoevropské rallye hrdě ukazoval dva zdvižené prsty, které symbolizovaly počet získaných světových titulů. Navíc ve 23 letech měl před sebou zářivou budoucnost, nicméně teď tovární pilot Toyoty Kalle Rovanperä vystoupil s prohlášením, které mnohé šokovalo. „Podepsal jsem dlouholetý kontrakt s týmem Toyota a hodně se těším na pokračování naší spolupráce. Ale příští rok pojedu jen polovinu z kalendáře WRC,“ oznámil. Rallye Rovanperä obhájil titul, rallye v Praze organizátoři přirovnali ke koncertu Rolling Stones A vysvětloval, že se teď cítí unavený, bez energie. „Tím největším důvodem je, že závodím v rallye už 15 let, což je docela dlouhá doba. Poslední roky byly úžasné, ale taky hodně náročné mentálně a fyzicky. Bojovat o titul spolkne spoustu času i energie, k tomu létáte po celém světě. Proto jsem cítil, že je teď dobrý moment pro dobití baterek, osvěžení mysli, abych se zase do šampionátu vrátil v plné síle,“ prohlásil. Rovanperä hájí barvy Toyoty od roku 2020, ve kterém se stal také díky třetímu místu ve Švédsku nejmladším medailistou. Rok nato ovládl v Estonsku jako nejmladší jezdec závod MS a vloni ve 22 letech zlomil věkový rekord při zisku prvního titulu. Kompletní program v týmu japonské automobilky, který v posledních třech sezonách ovládl hodnocení značek, absolvují v ročníku 2024 britský vicemistr světa Elfyn Evans a Japonec Takamoto Kacuta. Podobně jako v posledních dvou letech bude startovat opět jen příležitostně osminásobný světový šampion Sébastien Ogier z Francie. Rallye Kousek od tragédie. Neukáznění diváci na rallye v Česku riskovali život