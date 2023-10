Rovanperä obhájil titul, rallye v Praze organizátoři přirovnali ke koncertu Rolling Stones

„Jsou to skvělé pocity. Letošek byl pro mě důležitější než loňský rok, protože obhajoba je vždy těžší. Děkuji nejlepšímu spolujezdci, mám nejlepší tým (Toyota) a taky rodinu a přátele, kteří mě podporují. Je to krásné a nevím, co víc teď říct,“ pravil Rovanperä v cíli, kde na něj čekali i rodiče.

Celkově závod navštívilo podle pořadatelů 125 tisíc diváků, na území Česka to byly desítky tisíc. „Akce překonala všechny hranice. Dá se to přirovnat k prvnímu koncertu Rolling Stones v České republice. Fotky slavnostního startu na Hradě s panem prezidentem obletěly svět, na to jsme hodně pyšní. Musím moc poděkovat kolegům v regionech a každému, kdo se na rallye podílel,“ řekl Tomáš Kunc, jednatel české části Středoevropské rallye. „Počasí neovlivníme, podmínky byly těžké, už samotná trať byla náročná, ale mezinárodní federace FIA to kvitovala.“