Drsný dakarský test pro nováčka Drdaje. V Maroku si zlomil hrudní kost, přišli na to až v Praze

Vždyť na začátku poslední etapy drsně havaroval. Cítil, že se něco stalo, že měl bolesti na břiše, přesto pokračoval. „Díky adrenalinu jsem dojel do cíle. V místní nemocnici v Maroku jsem dostal jenom prášky na bolest, až v Praze přišli na to, že mám zlomenou hrudní kost. Už bych měl být ale v pořádku.“

Kde se na trati stala chyba? Přeletěl přes dunu. Číst terén, a zároveň se dívat do navigace je velmi náročné. Drdaj tak ocenil, že má v týmu zkušené borce, jako jsou Martin Michek nebo Milan Engel. „Poradili mi, jak duny číst. Slyšel jsem od nich mraky příběhů o tom, že když se to neudělá, tak se duna přejede nebo se zaboří do další. V týmu je skvělá atmosféra a kluci mi vždycky poradí,“ pochvaluje si Drdaj, který první ročník Dakaru bere jako zkušební. „Určitě je pro mě prioritou dojet do cíle, poznávat všechno a vyhýbat se chybám. Až si budu trochu jistější, tak třeba ukážu rychlost, na kterou jsem zvyklý z motokrosu.“