Nová helma, symbolické číslo a opět vysoké ambice. Michek chce na brutálním Dakaru do desítky

Minulý týden, když Česko pokryla sněhová peřina, trávil hodiny v posilovně a dřel. V plánu byly i běžky. Zároveň ale vyhlížel odlet do teplých krajin, protože ještě před lednovým startem by chtěl pár dnů potrénovat v poušti.

Tentokrát pojede s číslem 23, které si sám vybral, a doufá, že mu přinese štěstí. „Dva plus tři je pět a je to můj pátý Dakar. Navíc jsem se narodil 23., krásně vše vyšlo do numerologie,“ popisuje.

Stejně tak věří v moc své helmy, na které jsou na jedné straně písečné duny, velbloudi a beduíni, tedy symboly Dakaru. „Na druhém spodku je krajina Saúdské Arábie a všechno to propojuje moje rodinka. Helma je pro mě citová záležitost, je to nosič všech myšlenek, co mám v hlavě po celou dobu Dakaru. Prožívá se mnou všechny strasti a bolesti, ve finále vidí to, co já. Tak si na ni dávám záležet,“ vysvětluje.