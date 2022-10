Drsný test! Čtyřkolkáře Tůmu čeká Africa Eco Race

A na podobné výsledky chce navázat také v Africe. I když ví, že to rozhodně lehké nebude. Valná část trasy se pojede na písčitém povrchu. „V Maroku na nás budou čekat spíše kamenité a písčité cesty. V Mauretánii zase feš feš, hodně dun a v Senegalu kromě nich také zrádné kořeny a stromy," má jasno už dopředu Tůma, který už v Africe závodil v rámci Intercontinental Rally, kde dojel druhý. „Africu Eco Racing srovnávám s Dakarem, je to čtrnáctidenní závod, technika musí být pořádně připravená, ta neodpouští."

Zajímavé to bude se startovní listinou. Zatím nebyla zveřejněna jména posádek, není tak jasné, zda soutěž pojede další jezdec na čtyřkolce. „Naposledy se jel Africa Eco Race v roce 2020 a to se žádná čtyřkolka nezúčastnila. Jestli budu jediný? Je to možné. Ale je mi to jedno, protože pak se budu chtít měřit s motorkami," dodává Tůma, rodák z Českého Krumlova.