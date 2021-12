"Umřel mi můj nevlastní bratr, to je samo o sobě tragédie. Kamarád, se kterým jsi pětadvacet let závodil, dosáhl jsi s ním nějakých úspěchů," řekl dojatý Kalina v nahrávce týmu Buggyra Racing. "Nikdy jsem s ním neměl žádný konflikt. Byl to skvělý, nekonfliktní, čestný člověk. Mnohdy laskavý," doplnil dvaasedmdesátiletý matador.