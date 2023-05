Kachna a Líza se chystají na Dakar. Auto z filmů o četnících a vrak. Český tým umí překvapit!

Ty jsi blázen, taková byla většinou reakce lidí, když jim řekla, s jakým vozem legendární soutěž hodlá jet. „Jestli Kachna dakarské terény zvládne? To je většinou první otázka, kterou mi každý položí. To auto bylo původně postavené pro farmáře, aby vozilo zemědělské plodiny z polí na trh, aby zvládalo terény. Takže si myslím, že i takhle malé auto to zvládnout může."

„Auto jsme vytrhli hrobníkovi z lopaty. Bylo to v Jablonci u jednoho sběratele, který miluje Liazky a má jich hrozně moc, snad stovku. Auta jsou bohužel v žalostném stavu. Jen pár jich je renovovaných, což chápu, protože to je opravdu náročné na finance a na čas. Řekli jsme si, že tuhle Liazku prostě musíme mít, že jí vrátíme život a připravíme pro kategorii Dakar Klasik," dodává Ollie Roučková.

Nejoptimističtější prognózy? Do dvou let by mohlo být hotovo. Líza by se tak mohla postavit na start Dakaru 2025. V roli pilota by se měli střídat Ondřej Martinec s Olgou Roučkovou.